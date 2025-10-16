Exalumna del colegio de Sevilla investigado tras el suicidio de una menor: "Mi hermano sufrió bullying allí, no se activa el protocolo"

Ayer, una menor de 14 años se precipitaba por su balcón al volver del colegio en Sevilla. Los padres de la joven habrían denunciado tiempo antes al colegio que la niña estaba siendo víctima de acoso escolar.

Macarena fue alumna del mismo colegio y denuncia que su hermano sufrió bullying en el centro. "No se activan los protocolos o toman ciertas medidas que no son suficientes", señala.

Según Macarena, lo peor es la despreocupación de los colegios. "Siempre dicen que son cosas de niños", asegura.

Cada vez son más las personas que denuncian que algo falla en el sistema educativo y en los colegios. ¿Por qué las víctimas se sienten desamparadas? ¿Por qué el acoso escolar no hace más que aumentar?