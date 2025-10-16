Antena 3 LogoAntena3
Exalumna del colegio de Sevilla investigado tras el suicidio de una menor: "Mi hermano sufrió bullying allí, no se activa el protocolo"

El reciente suicidio de una menor de 14 años en Sevilla después de que sus padres denunciaran que sufría bullying en el centro reabre el debate: ¿toman los colegios suficientes medidas ante el acoso escolar?

Exalumna del centro de la menor que se suicidó

Ayer, una menor de 14 años se precipitaba por su balcón al volver del colegio en Sevilla. Los padres de la joven habrían denunciado tiempo antes al colegio que la niña estaba siendo víctima de acoso escolar.

Conmoción en el entorno de la menor que se suicidó al volver del colegio en Sevilla

Macarena fue alumna del mismo colegio y denuncia que su hermano sufrió bullying en el centro. "No se activan los protocolos o toman ciertas medidas que no son suficientes", señala.

Según Macarena, lo peor es la despreocupación de los colegios. "Siempre dicen que son cosas de niños", asegura.

Cada vez son más las personas que denuncian que algo falla en el sistema educativo y en los colegios. ¿Por qué las víctimas se sienten desamparadas? ¿Por qué el acoso escolar no hace más que aumentar?

