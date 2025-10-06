Beatriz Cortázar, sobre el monumental enfado de Cayetano Martínez de Irujo el día de su boda: "Dice que fue muy incómodo"

Cayetano Martínez de Irujo y Bárbara Mirjan se casaron este sábado en Sevilla, en la iglesia donde descansan los restos mortales de la duquesa de Alba. Allí, han sellado su amor después de 10 años de relación.

La pareja se dio el "sí quiero" ante 300 invitados, entre los cuales se encontraban todos los hermanos de Cayetano, excepto Jacobo Fitz-James Stuart. Todos ellos disfrutaron de una agradable ceremonia, aunque terminó empañada por el fuerte enfado de Cayetano a la salida de la iglesia.

"Le estoy diciendo que muchas gracias, pero que, respeto una vez en la vida", le decía Cayetano a la prensa. Este estaba molesto porque puso unas vallas para la prensa y, cuando salió de la iglesia. vio que estas estaban tiradas y los periodistas estaban encima del coche de caballos.

Nuestra colaboradora Beatriz Cortázar ha podido hablar con él, que le ha explicado el motivo de su enfado. "Dice que fue muy incómodo, que metieron el micrófono dentro del coche de caballos", señala Cortázar.

Aquel fue el único momento de tensión del día, que terminó con un gran convite en la finca Las Arroyuelas. ¡No te pierdas todos los detalles en el vídeo de arriba!