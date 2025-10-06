Buscaban un tercer hijo y tuvieron trillizos: "Al principio fue un shock grande, de no dormir por las noches"

María y Benito siempre tuvieron claro que querían tener hijos. Sin embargo, nunca se imaginaron que acabarían teniendo cinco.

Cuando tuvieron al segundo hijo, María convenció a su marido para tener un tercero. Esta no tardó en quedarse embarazada y, cuando la ginecóloga les dijo el resultado, se quedó en shock: venían trillizos.

"Al principio no dormía por las noches", confiesa. Según nos cuenta, es prácticamente imposible que una mujer de 37 años como ella se quede embarazada de trillizos: "Me tocó la lotería".

En un primer momento, el miedo se apoderó de la pareja y María llegó a pensar que Benito la abandonaría. Sin embargo, ambos reunieron fuerzas y decidieron seguir adelante juntos: "Fue todo lo contrario, somos un equipo".

La vida les cambió en un segundo, teniendo que cambiarse de coche y adaptando su rutina a tener cinco hijos pequeños. "Mis padres y sus padres están dispuestos a ayudar en todo lo que puedan", señala.

Hoy, María y Benito se preparan para su nueva vida y aseguran que, aunque haya sido difícil, dar un paso hacia delante ha sido la mejor decisión de su vida. ¡No te pierdas su historia en el vídeo de arriba!