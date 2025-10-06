Eduardo Navasquillo, criminólogo contratado por la familia de Mario Biondo: "No hubo ninguna evidencia de que fue un acto homicida"

La muerte de Mario Biondo siempre ha estado rodeada de preguntas sin resolver, pero hoy, el caso da un paso hacia delante. Doce años después de que se encontrara su cuerpo sin vida, la Audiencia Provincial de Madrid ha decretado que podría no tratarse de un suicidio, como se pensó en un primer momento.

Durante todo este tiempo, la muerte del cámara italiano abrió una guerra entre su mujer, Raquel Sánchez Silva y la familia de Biondo, que desde el primer momento defendió que este había fallecido a causa de un homicidio.

En Y ahora Sonsoles hemos hablado con Eduardo Navasquillo, criminólogo contratado por la familia de Biondo tras su muerte. Este nos cuenta que, tras analizar todas las pruebas, se determinó que no había ninguna evidencia que probara que fuese un acto homicida. "A la familia de Biondo no le valió", advierte.

El caso de la muerte de Mario Biondo da un nuevo giro y, aunque no se plantea la posibilidad de reabrir el caso, sí que se deja claro que hubo cosas que no se hicieron como debían. ¿Qué ocurrió realmente el día que murió Mario Biondo? ¿Se investigarán de nuevo los hechos?