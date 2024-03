Día Mundial del Síndrome de Down

Esther adoptó a Ángel y su vida cambió: "No me acuerdo de que tiene síndrome de Down, es como cualquier niño"

El menor nació con síndrome de Down y fue dado en adopción en 2018. En ese momento, ella estaba intentando ser madre, pero no tenía pareja, por lo que cuando recibió la llamada, no lo dudó un momento y decidió comenzar una nueva vida con él. Ahora forman un equipo indestructible.