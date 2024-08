Estampa su coche contra un bar tras una pelea por celos y huye: "No es una coincidencia, es un voy a por ti"

Una historia de celos casi acaba en tragedia en A Coruña. Todo comenzó con la llamada de una mujer a su expareja para contarle una discusión que acababa de tener con su actual novio.

Su exnovio, para mostrarle su apoyo, decidió acudir al lugar y atacar al otro hombre. Ambos acabaron en el suelo a puñetazos mientras ella observaba la escena y fumaba un cigarro.

La víctima, de 70 años, logró librarse de la paliza y huir escoltado por su novio mientras la expareja desataba su ira contra la dueña del bar y los clientes, que trataban de disuadirle sin saber que ellos serían su próximo objetivo.

Con el vehículo, arrolló la terraza y se empotró contra el bar, sin importarle quién estuviera delante ni los daños que pudiese ocasionar. Posteriormente huyó en ese mismo coche, pero ha sido detenido por la Policía Nacional.

Hemos hablado con Susi, que ha sido testigo de todo lo ocurrido. "No es una coincidencia, es un voy a por ti", ha dicho, y considera que la mayor perjudicada ha sido la dueña del bar, que ha quedado destrozado.

También hemos hablado con la novia, que no ha querido contar nada. Susi ha asegurado que la conoce del incidente, precisamente, momentos en el que habló mal cuando le dijo que hiciera caso a los sanitarios y fuese al hospital.

"Gracias a Dios no ha pasado nada, pero los que están fastidiados son los del bar que no pueden comer", ha dejado claro Susi. María, la dueña, es madre de familia y el sustento de sus miembros, por lo que ahora no factura porque no puede trabajar.

María, por su parte, ha querido dejar claro que ella es solo una víctima más.