El estado de la casa del hombre atrincherado con cinco bombonas de butano de Las Gabias, en Granada

Los vecinos de Las Gabias, en Granada, estaban desesperados porque su día a día se había convertido en un auténtico infierno de terror por culpa de un vecino. Llegó a atrincherarse y a provocar el pánico al querer hacer estallar hasta cinco bombonas de butano. Algo que la Guardia Civil ha conseguido evitar.

Tras nueve horas de angustia, los cuerpos de seguridad del Estado pudieron entrar en la vivienda y detener al hombre que les ha estado atormentando durante un año.

Con paso ligero, cargados de bolsas, los vecinos de Las Gabias podían volver por fin a sus hogares: "Era un temor brutal, pero bueno, vamos a poder respirar un poquito más tranquilas", señala una vecina.

Y ahora Sonsoles ha podido acceder a la casa donde estaba viviendo dicho señor y descubrir el estado en el que ha quedado la vivienda: platos rotos en el suelo, basura, una tostadora rota, extintores, etc.

El propietario del piso en el que se había atrincherado era su hermano: "Quiere ver cómo está su casa, pero no se puede acceder al interior. Con bolsas de basura, se ve que ha tirado también un tostador", confiesa una vecina.

En el interior de la vivienda vemos estufas y mucho desorden. Entre todo lo que ha tirado, encontramos la foto de una señora que nadie conoce, con su cabeza señalada y un texto en el que pone: RIP.

"Yo no he pegado ojo, ayer cuando salí me llamó mi abogado y me dijo que si decían que tenía una enfermedad mental volvería aquí", nos confiesa una vecina. Todos ellos siguen con el miedo de que pueda volver.