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Esta tarde en YAS Verano , Fonsi Nieto habla en exclusiva sobre la muerte de su tío Ángel Nieto

Hoy conoceremos la verdad sobre cómo vivió la familia del piloto de motociclismo Ángel Nieto, tras casi diez años de su muerte.

Fonsi Nieto

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Marta Ruiz Romero
Marta Ruiz Romero
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Fonsi Nieto, sobrino del inolvidable piloto de motociclismo Ángel Nieto, comparte hoy en exclusiva cómo vivió la pérdida de una persona a la que consideraba inmortal. Una despedida tan inesperada como trágica: el 3 de agosto de 2017, Ángel Nieto falleció a los 70 años a consecuencia de un accidente de tráfico en Ibiza.

Con un legado deportivo irrepetible, 13 títulos mundiales, 90 victorias en Grandes Premios y 23 campeonatos de España, Ángel Nieto marcó un antes y un después en la historia del motociclismo. Sin embargo, para Fonsi, su mayor legado va mucho más allá de los circuitos. Prefiere recordar al tío que tanto admiró y a la persona que dejó una huella imborrable en su familia.

Su muerte conmocionó a todo un país y, casi una década después, su recuerdo sigue muy vivo en la memoria de millones de personas. No te pierdas la entrevista completa, hoy a partir de las 17:00, en YAS Verano.

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