En directo
Esta tarde en YAS Verano , Fonsi Nieto habla en exclusiva sobre la muerte de su tío Ángel Nieto
Hoy conoceremos la verdad sobre cómo vivió la familia del piloto de motociclismo Ángel Nieto, tras casi diez años de su muerte.
Publicidad
Fonsi Nieto, sobrino del inolvidable piloto de motociclismo Ángel Nieto, comparte hoy en exclusiva cómo vivió la pérdida de una persona a la que consideraba inmortal. Una despedida tan inesperada como trágica: el 3 de agosto de 2017, Ángel Nieto falleció a los 70 años a consecuencia de un accidente de tráfico en Ibiza.
Con un legado deportivo irrepetible, 13 títulos mundiales, 90 victorias en Grandes Premios y 23 campeonatos de España, Ángel Nieto marcó un antes y un después en la historia del motociclismo. Sin embargo, para Fonsi, su mayor legado va mucho más allá de los circuitos. Prefiere recordar al tío que tanto admiró y a la persona que dejó una huella imborrable en su familia.
Su muerte conmocionó a todo un país y, casi una década después, su recuerdo sigue muy vivo en la memoria de millones de personas. No te pierdas la entrevista completa, hoy a partir de las 17:00, en YAS Verano.
Más Noticias
- Cae de boca al ser perseguida por una vaca por intentar hacerse una foto con el animal
- Kiko Rivera, todo sobre su recuperación tras sufrir un ictus y su indignación porque "Hablen de mí o inventen cosas"
- La caída de Gerard Jofra: su expromotora destapa presuntas crisis económicas y un comportamiento irreconocible
Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas
Publicidad