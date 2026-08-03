Cae de boca al ser perseguida por una vaca por intentar hacerse una foto con el animal

Iris pasó unos días de desconexión junto a sus amigas de la universidad en una casa rural de Fervenza das Olas, en Ourense. Lo que prometía ser un viaje tranquilo acabó dejando una anécdota que ninguna de ellas olvidará.

Durante una ruta por la zona, Iris y Tania decidieron acercarse a una vaca para hacerse una foto. Antes de subir, la propietaria de la casa ya les había advertido de que tuvieran cuidado con los animales.

Sin embargo, la vaca se fijó en ellas y comenzó a acercarse rápidamente. Asustadas, las dos chicas salieron corriendo. En la huida, Tania se tropezó y boca abajo al suelo. Por suerte, se levantó enseguida y ambas consiguieron alejarse del animal sin sufrir ningún daño. Tras el susto, todo quedó en una divertida anécdota y las dos terminaron riéndose de lo ocurrido.

Un ganadero con experiencia explica que, en una situación así, lo más recomendable es mantener la calma, no hacer movimientos bruscos y seguir el camino sin adentrarse en el rebaño. También recuerda que nunca hay que tratar a una vaca como si fuera un animal doméstico, ya que su comportamiento puede ser imprevisible.

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