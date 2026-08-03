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Mejores momentos | 3 de agosto

Momento inesperado: la suerte regresa a Aroa y se lleva ¡5.350 euros!

La ruleta a veces nos deja momentos tan inesperados como este, cuando parecía que Aroa ya había perdido todo su dinero, el turno le ha vuelto y ha podido resolver por 5.350 euros.

Momento inesperado: La suerte regresa a Aroa y se lleva ¡5.350 euros!

Momento inesperado: la suerte regresa a Aroa y se lleva ¡5.350 euros!

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Marta Jorge
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Mario ha peleado por conseguir el ‘Me lo quedo’ y robarle el marcador a su compañera Aroa, pero ni él ni Nuria, que ha terminado perdiendo el turno, han podido beneficiarse del marcador de su compañera en este programa de La ruleta de la suerte. No había muchas posibilidades de que el turno regresase a Aroa, pero una vez más, la mala suerte de sus dos compañeros le ha venido extremadamente bien a la concursante del atril rojo.

Aroa se ha quedado impresionada al ver que le había vuelto el turno, además, se ha puesto muy feliz porque ahora… ¡sí se sabía el panel! “Cuando te he dicho que hoy era tu día de suerte…”, le ha dicho Jorge Fernádez, que estaba igual de impresionado que la concursante.

Aroa ha resuelto el panel muy emocionada, pero aún podía sumar incluso algo más de dinero. “Ya sé que te la repampinfla”, le ha dicho el presentador, porque Aroa estaba muy distraída celebrando la gran cifra que se acababa de llevar. Sin embargo, ha terminado respondiendo a la pregunta del panel y ha sumado otros 200 euros. En total, la concursante se ha colocado con 8.750 eurazos. ¡Va a poder celebrar una boda por todo lo alto! ¡No te pierdas el vídeo de arriba!

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