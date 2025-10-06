Santina, madre de Mario Biondo, tras el giro en el caso de su muerte: "Es una gran victoria, pero queremos saber quién le ha matado"

El cuerpo de Mario Biondo fue encontrado sin vida en su dormitorio el 30 de mayo de 2013. Lo que en un principio se calificó como un suicidio, desató toda una guerra entre su mujer Raquel Sánchez Silva y la familia del cámara, que durante años sostuvo que su muerte fue fruto de un homicidio.

Doce años más tarde,admite por primera vez que hay indicios de que la muerte de Mario Biondo. Un episodio que cambia por completo el caso, aunque se desestima reabrirlo, ya que se considera un asunto ya juzgado.

En Y ahora Sonsoles hemos hablado con Santina, la madre de Mario Biondo, que celebra el paso hacia delante en el caso. Esta fue una de las personas que siempre luchó por demostrar que la muerte de su hijo no fue tratada como debía.

"Es una gran victoria, pero ahora queremos saber quién ha matado a mi hijo", advierte, "hace años y años que estoy peleando y finalmente se ha abierto una puerta".

Pese a que la Justicia advierte que la causa está archivada, admite que hubo cosas que pudieron hacerse mejor. ¿Qué pasó realmente aquel día? ¿Por qué se desestimó la posibilidad de homicidio?