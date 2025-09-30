Antena 3 LogoAntena3
Pilar Vidal, sobre la boda de Cayetano Martínez de Irujo: "Cuando Genoveva Casanova se enteró, no le sentó bien"

Conocemos nuevos detalles de la boda de Cayetano Martínez de Irujo, a la que su exmujer Genoveva Casanova no acudirá. Nuestra colaboradora Pilar Vidal ha podido hablar con él y conocemos cómo ha sentado la noticia a su entorno.

Cayetano Martínez de Irujo y Bárbara Mirjan

Sara Sanz Navarro
Publicado:

Después de 10 años de relación con Bárbara Mirjan, el aristócrata Cayetano Martínez de Irujo se dará el "sí quiero" con ella el próximo 3 de octubre. La boda se celebrará en la Iglesia del Cristo de los Gitanos en Sevilla, donde descansan las cenizas de su madre, la duquesa de Alba.

Habrá unos 300 invitados en el enlace, entre los cuales no se encontrará la exmujer del aristócrata, Genoveva Casanova, aunque sí sus hijos en común. "No estará en la ceremonia porque no ha tenido nunca ningún tipo de relación con Bárbara", nos cuenta Pilar Vidal.

Nuestra colaboradora ha podido hablar con Cayetano Martínez de Irujo, que aunque asegura que no hay ningún problema con su exmujer, sí confirma que se han producido tensiones entre ambas desde que están juntos. "Ha tenido que convencer a ambas de cuál era el papel de cada una", advierte Pilar Vidal.

Según la información de Pilar Vidal, el anuncio de boda de Cayetano no sentó bien a Genoveva Casanova: "En la cultura mexicana, tú nunca te desprendes del todo de tu marido". ¿Cómo afrontará la actriz el nuevo matrimonio de Cayetano?

Cayetano Martínez de Irujo y Bárbara Mirjan

