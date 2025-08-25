ENTREVISTA
Esta tarde en YAS Verano, recibimos la visita de Raquel Meroño, un rostro mítico de la pequeña pantalla
Raquel Meroño nos ha acompañado en televisión casi desde que es una adolescente convirtiéndose en uno de los rostros más míticos. Hoy, repasamos toda su carrera. ¡No te pierdas su entrevista a partir de las 17:00!
Raquel Meroño empezó a los 16 años haciendo sus primeros pinitos como modelo que le abrieron las puertas a la televisión.
Fue su papel en la serie Al salir de clase lo que le catapultó a la fama dándole paso a otros proyectos televisivos hasta que se apartó de la pequeña pantalla.
Raquel se centró más en su faceta como empresaria aunque años más tarde volvía a la tele formando parte del reparto de Urban. La vida es nuestra.
Hoy, repasamos su trayectoria tanto personal como profesional. ¡No te lo pierdas, a partir de las 17:00 en Antena 3!
