Esta tarde en YAS Verano, recibimos la visita de Raquel Meroño, un rostro mítico de la pequeña pantalla

Raquel Meroño empezó a los 16 años haciendo sus primeros pinitos como modelo que le abrieron las puertas a la televisión.

Fue su papel en la serie Al salir de clase lo que le catapultó a la fama dándole paso a otros proyectos televisivos hasta que se apartó de la pequeña pantalla.

Raquel se centró más en su faceta como empresaria aunque años más tarde volvía a la tele formando parte del reparto de Urban. La vida es nuestra.

Hoy, repasamos su trayectoria tanto personal como profesional. ¡No te lo pierdas, a partir de las 17:00 en Antena 3!