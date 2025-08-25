Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

ENTREVISTA

Esta tarde en YAS Verano, recibimos la visita de Raquel Meroño, un rostro mítico de la pequeña pantalla

Raquel Meroño nos ha acompañado en televisión casi desde que es una adolescente convirtiéndose en uno de los rostros más míticos. Hoy, repasamos toda su carrera. ¡No te pierdas su entrevista a partir de las 17:00!

Esta tarde en YAS Verano, recibimos la visita de Raquel Meroño, un rostro mítico de la pequeña pantalla

Publicidad

Marta Requejo
Publicado:

Raquel Meroño empezó a los 16 años haciendo sus primeros pinitos como modelo que le abrieron las puertas a la televisión.

Fue su papel en la serie Al salir de clase lo que le catapultó a la fama dándole paso a otros proyectos televisivos hasta que se apartó de la pequeña pantalla.

Raquel se centró más en su faceta como empresaria aunque años más tarde volvía a la tele formando parte del reparto de Urban. La vida es nuestra.

Hoy, repasamos su trayectoria tanto personal como profesional. ¡No te lo pierdas, a partir de las 17:00 en Antena 3!

Antena 3» Programas» Y ahora Sonsoles

Publicidad

Programas

impuestos

Los jóvenes españoles no quieren pagar impuestos: "No me parece lógico ni lícito trabajar 7 meses para pagar impuestos"

matilde

Aparecen los objetos personales de Matilde, la mochilera desaparecida en Indonesia: "Se puede comprender que ha sido un robo"

juanma

Juan Manuel toma todos los días el sol en verano: "Como deje de tomar el sol que me lleve Dios"

parking
INVESTIGACIÓN

Quejas por los precios de un parking en Marbella: "Me cobraron 60 euros por tres horas"

fran
SU HISTORIA

La mujer de Francisco tiene alzhéimer y él busca novia: "Me siento más solo que nunca"

vero
D.E.P.

Amigos y familiares se acercan al tanatorio para despedirse de Verónica Echegui

La actriz fallecía el domingo 24 de agosto en Madrid tras pasar varios días ingresada en el Hospital 12 de octubre.

La petición de Jorge Fernández al concursante médium: “¡Deja de visualizar pierde turno!”
MEJORES MOMENTOS | 25 DE AGOSTO

La petición de Jorge Fernández al concursante médium: “¡Deja de visualizar pierde turno!”

El presentador le ha hecho esta broma puesto que el concursante ha caído en pierde turno en dos ocasiones seguidas y es médium.

Paula cumple con la predicción de Javier: un súpercomodín y 1500 eurazos

Paula cumple con la predicción de Javier: un súpercomodín y 1500 eurazos

Sergio Pérez

Sergio Pérez, sobre el nuevo mensaje de Miguel Bosé de los incendios: "Que ponga freno a su lengua de vez en cuando"

Jorge Fernández, asustado ante una experiencia de uno de los concursantes: “¡Me estás acojonando más todavía!”

Jorge Fernández, asustado ante una experiencia de uno de los concursantes: “¡Me estás acojonando más todavía!”

Publicidad