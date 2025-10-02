Antena 3 LogoAntena3
El bulo por el que Antonio Orozco se planteó dejar su carrera: "Fue el disparadero más bestia que yo he llegado a sentir"

Antonio Orozco se abre a hablar de sus episodios más dolorosos tras la publicación de su nuevo libro. Hoy, nos cuenta algunos de ellos, como el día en el que se planteó dejar la música por culpa de un vídeo viral.

Antonio Orozco nos presenta su faceta jamás vista en su nuevo libro Inevitablemente yo. En él, cuenta todo lo que ha callado durante años y algunos de sus episodios más oscuros.

Pese a que muchos solo veían las luces de su carrera, Orozco asegura que esta también ha estado llena de ansiedad y presión, así como de momentos desagradables que le han hecho dudar de sí mismo.

En el libro, Orozco relata el momento en el que por primera vez se planteó dejar su carrera. Todo ocurrió tras un concierto en Castellón, cuando un vídeo se hizo viral y el público le acusó de cantar bajo los efectos de las sustancias.

"Un medio generalista lo amplificó y me llamó mi hijo a preguntarme qué era eso", nos cuenta, "pude tener mala noche, pero de ahí a que tome esta magnitud... yo dije: "Lo dejo"".

En aquel momento, Orozco comenzó a dudar de sí mismo y recuerda aquella época como "el mayor disparadero que ha llegado a sentir". Sin embargo, confiesa que gracias a su entorno logró darle importancia a las cosas que realmente importan y pasar página.

Hoy, Orozco recoge aquel duro momento en el vídeo, para concienciar sobre cómo un comentario puede llegar a hacer daño a alguien. ¡Dale al play para escucharle!

