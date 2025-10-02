Nos lo cuenta
Encarni, arrastrada a la ruina por el negocio de su exmarido: "Estaba casada en bienes gananciales y debíamos más de 2 millones"
Pese a separarse de su marido, Encarni pasó años unida a él por un hilo negro: el de las deudas. Hoy, nos cuenta cómo un negocio fallido de su exmarido le llevó a deber más de dos millones de euros.
Publicidad
Son muchas las personas que, pese a divorciarse, continúan arrastrando las deudas de sus exparejas. Aunque normalmente no ocurre ni aún estando casados en ganancias, hay casos que sí lo contemplan , como el de Encarni.
Esta aparecía como parte de la empresa que montó su exmarido: "Yo estaba en bienes gananciales entonces, por lo tanto también soy deudora". Durante 14 años, la mala gestión de su marido durante la crisis de 2008 la arrastró a una situación insostenible y de insolvencia, que se convirtió en una pesadilla.
"Llegaron a amenazarme, sentí mucho miedo", nos cuenta, entre lágrimas, "solo me podía apoyar en mis hijos para no caer".
Ante la gravedad de la situación, Encarni se ha agarrado a la ley de segunda oportunidad, logrando una exoneración de 2.500.000 euros. "Fui a varios bancos y, después de que varios despachos me ignorasen, me topé con el despacho de cancelación de deudas de Los Morancos", confiesa, "ahora estoy libre de deuda".
Más Noticias
- Aparece un cuerpo calcinado en Oliva, donde desapareció Beatriz Guijarro: "Habían estado escarbando varios días en esa zona"
- Revuelo en México ante los rumores de que Juan Gabriel sigue vivo: "La familia llevó su muerte de manera muy hermética"
- Las trabas burocráticas que atraviesa Mari tras la muerte de su hijo: "He entregado todos los papeles, pero no cierran las cuentas"
Hoy, Encarni asegura que lo peor de estar endeudada es el estigma social: "La gente te señala, se siente vergüenza". Por eso, decide alzar la voz y dar visibilidad a casos como el suyo. ¡Dale al play para escucharla!
Publicidad