Encarni, arrastrada a la ruina por el negocio de su exmarido: "Estaba casada en bienes gananciales y debíamos más de 2 millones"

Son muchas las personas que, pese a divorciarse, continúan arrastrando las deudas de sus exparejas. Aunque normalmente no ocurre ni aún estando casados en ganancias, hay casos que sí lo contemplan , como el de Encarni.

Esta aparecía como parte de la empresa que montó su exmarido: "Yo estaba en bienes gananciales entonces, por lo tanto también soy deudora". Durante 14 años, la mala gestión de su marido durante la crisis de 2008 la arrastró a una situación insostenible y de insolvencia, que se convirtió en una pesadilla.

"Llegaron a amenazarme, sentí mucho miedo", nos cuenta, entre lágrimas, "solo me podía apoyar en mis hijos para no caer".

Ante la gravedad de la situación, Encarni se ha agarrado a la ley de segunda oportunidad, logrando una exoneración de 2.500.000 euros. "Fui a varios bancos y, después de que varios despachos me ignorasen, me topé con el despacho de cancelación de deudas de Los Morancos", confiesa, "ahora estoy libre de deuda".

Hoy, Encarni asegura que lo peor de estar endeudada es el estigma social: "La gente te señala, se siente vergüenza". Por eso, decide alzar la voz y dar visibilidad a casos como el suyo. ¡Dale al play para escucharla!