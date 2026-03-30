Esta tarde en Y ahora Sonsoles, recibimos la visita de Josema Yuste

La vida de Josema Yuste nunca se ha entendido sin humor. Desde muy pequeño y pese a la negativa de su padre, Josema decidió perseguir un sueño que a finales de los años 70 tuvo nombre y apellidos: Martes y Trece.

El entonces trío cómico formado por Millán Salcedo, Fernando Conde y Josema Yuste, triunfó en la televisión. Millán Salcedo y Josema continuaron en solitario tras la marcha de Fernando hasta 1997, cuando Martes y Trece dijo adiós para siempre.

A pesar de su separación, Josema siguió trabajando y triunfando en lo profesional y en lo personal. Tanto es así que recientemente ha disfrutado de su nueva faceta como abuelo.

Hoy, Josema Yuste repasa con nosotros una vida que un día fue un sueño, pero que se ha terminado convirtiendo en realidad. ¡No te pierdas su entrevista, esta tarde a partir de las 17:00 horas en Antena 3!