A partir de las 17:00
Esta tarde en Y ahora Sonsoles, recibimos la visita de Josema Yuste
El cómico se sienta en el plató de Y ahora Sonsoles para hablarnos de sus 48 años de carrera y en qué punto se encuentra su vida personal.
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La vida de Josema Yuste nunca se ha entendido sin humor. Desde muy pequeño y pese a la negativa de su padre, Josema decidió perseguir un sueño que a finales de los años 70 tuvo nombre y apellidos: Martes y Trece.
El entonces trío cómico formado por Millán Salcedo, Fernando Conde y Josema Yuste, triunfó en la televisión. Millán Salcedo y Josema continuaron en solitario tras la marcha de Fernando hasta 1997, cuando Martes y Trece dijo adiós para siempre.
A pesar de su separación, Josema siguió trabajando y triunfando en lo profesional y en lo personal. Tanto es así que recientemente ha disfrutado de su nueva faceta como abuelo.
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Hoy, Josema Yuste repasa con nosotros una vida que un día fue un sueño, pero que se ha terminado convirtiendo en realidad. ¡No te pierdas su entrevista, esta tarde a partir de las 17:00 horas en Antena 3!
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