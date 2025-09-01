Esta tarde en Y ahora Sonsoles, recibimos la visita de los hijos de Manolo de la Calva tras su fallecimiento

Manolo de la Calva fallecía el pasado 26 de agosto a sus 88 años. Tras arrastrar una fibrosis pulmonar durante los últimos años, la mitad del Dúo Dinámico se marchaba de manera repentina, dejando a sus seguidores y su entorno completamente roto.

Sus hijos Vicky y Dani tuvieron una conexión muy especial con Manolo, cuyo legado aún sigue vivo gracias a los recuerdos y a las canciones. Hoy, ambos visitan nuestro plató para contarnos cómo era la faceta más personal de Manolo.

El primer programa de la cuarta temporada arranca con una entrevista de lo más especial. No te lo pierdas, esta tarde a partir de las 17:00h en Antena 3!