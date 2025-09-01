Mejores momentos | 1 de septiembre
¡Increíble! Yaiza gana 2.525 euros en un panel sobre cortinas
La concursante del atril rojo ha realizado varias tiradas muy buenas hasta conseguir mucho dinero.
Yaiza ha realizado unas tiradas muy buenas mientras iba consiguiendo bastante dinero puesto que no se sabía este panel. El miedo se ha notado en Jorge Fernández quién temía por el premio de Yaiza.
Afortunadamente, todo ha ido bien y la concursante ha resuelto el panel en el último momento y ha ganado 2.525 euros.
