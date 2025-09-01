¡Increíble! Yaiza gana 2.525 euros en un panel sobre cortinas

Yaiza ha realizado unas tiradas muy buenas mientras iba consiguiendo bastante dinero puesto que no se sabía este panel. El miedo se ha notado en Jorge Fernández quién temía por el premio de Yaiza.

Afortunadamente, todo ha ido bien y la concursante ha resuelto el panel en el último momento y ha ganado 2.525 euros.

¡Revive este momentazo en el vídeo de arriba!