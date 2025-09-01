Antena 3 LogoAntena3
Mejores momentos | 1 de septiembre

La ayuda final, clave para Yaiza: ¡se lleva 6.425 euros en La ruleta de la suerte!

La joven ha resuelto el panel final a 3 segundos de que se terminara el tiempo.

Arancha Mela
Publicado:

Este panel final decía: "Tres deportistas: golfista, triatleta y ciclista" y a Yaiza uno de los sinónimos no le salía, pero se le ha ocurrido en el último momento. La concursante del atril rojo ha ganado esta final gracias a la ayuda final de 5 segundos más.

Al venir al programa, Yaiza quería el dinero para amueblar su nueva casa y finalmente se ha llevado un total de 6.425 euros. ¡Esperamos que disfrutes mucho del premio!

¡Revive este panel final en el vídeo de arriba!

Antena 3 presenta en el FesTVal de Vitoria la nueva temporada de La Voz: descubre las novedades de la nueva temporada

Antena 3 presenta en el FesTVal de Vitoria la nueva temporada de La Voz: ¡estas son todas sus novedades!

Ramos

Un experto analiza la primera canción de Sergio Ramos: "Parece hecha por una inteligencia superior"

Hablamos con la hija de Manolo de la Calva
A partir de las 17:00

Esta tarde en Y ahora Sonsoles, recibimos la visita de los hijos de Manolo de la Calva tras su fallecimiento

¡Increíble! Yaiza gana 2.525 euros en un panel sobre cortinas
¡Increíble! Yaiza gana 2.525 euros en un panel sobre cortinas

Pamela Morán
Prostitución

Pamela Morán, trabajadora sexual, sobre la prohibición de la prostitución: "Existe el trabajo sexual por elección"

Pamela Morán, portavoz de STOP Abolición, defiende en Más Espejo la prostitución y se muestra en contra de su abolición.

Juanra Bonet describe su papel en Juego de pelotas: "Básicamente, disfruto de cómo sufren los demás"
Entrevista... ¡con minipelotas!

Juanra Bonet describe su papel en Juego de pelotas: "Básicamente, disfruto de cómo sufren los demás"

El presentador asegura que los espectadores van a encontrar los tres pilares fundamentales de un concurso: "Diversión, emoción y poder jugar desde casa".

Joaquín Sánchez y Susana Saborido descubren su lado más personal

Joaquín Sánchez y Susana Saborido descubren su lado más personal: “Joaquín es más cariñoso, yo lo soy un poquito”

Princesa Leonor

Los próximos meses de la princesa Leonor en la Academia General del Ejército del Aire: La última fase, un vuelo en solitario"

¿Cena ligera o almuerzo exprés? Elabora la receta de tortilla vaga de gambas de Arguiñano sin renunciar a lo saludable

Cena perfecta: tortilla vaga de gambas de Karlos Arguiñano

