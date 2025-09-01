La ayuda final, clave para Yaiza: ¡se lleva 6.425 euros en La ruleta de la suerte!

Este panel final decía: “Tres deportistas: golfista, triatleta y ciclista” y a Yaiza uno de los sinónimos no le salía, pero se le ha ocurrido en el último momento. La concursante del atril rojo ha ganado esta final gracias a la ayuda final de 5 segundos más.

Al venir al programa, Yaiza quería el dinero para amueblar su nueva casa y finalmente se ha llevado un total de 6.425 euros. ¡Esperamos que disfrutes mucho del premio!

¡Revive este panel final en el vídeo de arriba!