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David de Jorge, conocido como Robin Food, visita esta tarde en plató de Y ahora Sonsoles

El cocinero David de Jorge repasa su trayectoria profesional y nos cuenta cómo surgió Robin Food y su labor de querer acercar la comida de los ricos a los que menos tienen.

David de Jorge

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Sara Sanz Navarro
Publicado:

David de Jorge nació en Fuenterrabía y, desde pequeño, sus padres le enseñaron a amar la cocina. Pese a que ha estudiado en las mejores escuelas, fue su familia la que le guio hasta donde está hoy.

El cocinero es conocido como Robin Food, ya que su objetivo es crear recetas de ricos para que los pobres coman como la realeza. Una labor en la que triunfa gracias a su naturalidad y su desparpajo.

Esta tarde, David de Jorge se sienta en el plató de Y ahora Sonsoles para hablarnos de su faceta más personal. ¿Quién es David más allá de Robin Food? ¡No te lo pierdas, esta tarde en Y ahora Sonsoles a partir de las 17:00 horas!

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