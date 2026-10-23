La contrarreloj de Aitana: descubre el panel en el último momento y se lleva 1.050 euros

Eva estaba asumiendo la dura tarea de resolver un panel completo por cuenta propia. Una meta que ha sido imposible de cruzar cuando caía en la Quiebra y perdía todo lo acumulado, cediendo el turno a su compañera Aitana.

Tirada a tirada, la concursante ha ido aumentando el marcador. A pesar de no tener claro qué ponía en la pantalla de Brian, Aitana ha sido absolutamente certera en sus lanzamientos, dejando crecer el premio. Sin embargo, todo ha cambiado cuando ha caído en el gajo Exprés.

Quedaban tan solo dos letras y, de pronto, la concursante ha visto la respuesta: “¡Lo tengo!”. Una bombilla iluminada en el tiempo de descuento que le ha hecho ganar nada menos que 1.050€.

Puedes ver el panel en el vídeo de arriba. ¡No te lo pierdas!