Clara consigue que Catalina renuncie a Argentina: el emocionante futuro de las hermanas en Las hijas de la criada

La historia de Clara y Catalina termina con una decisión que cambia sus vidas para siempre. Después de que Jaime le cediera su parte de La Deslumbrante y se marchara a Vigo, Clara sorprende a su hermana proponiéndole dirigir juntas la conservera.

Catalina acepta la propuesta y regresa a Punta do Bico con su familia para reflotar el negocio. Mientras la escuela de mujeres continúa creciendo, ambas pasean felices por la fábrica junto a la pequeña Adela. Así, las hermanas dejan atrás sus diferencias y mantienen vivo el legado de doña Inés en Las hijas de la criada.