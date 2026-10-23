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LAS HIJAS DE LA CRIADA
Clara consigue que Catalina renuncie a Argentina: el emocionante futuro de las hermanas en Las hijas de la criada
El último capítulo de Las hijas de la criada deja un desenlace esperanzador para las protagonistas, que unen sus fuerzas para sacar adelante el gran sueño de doña Inés.
La historia de Clara y Catalina termina con una decisión que cambia sus vidas para siempre. Después de que Jaime le cediera su parte de La Deslumbrante y se marchara a Vigo, Clara sorprende a su hermana proponiéndole dirigir juntas la conservera.
Catalina acepta la propuesta y regresa a Punta do Bico con su familia para reflotar el negocio. Mientras la escuela de mujeres continúa creciendo, ambas pasean felices por la fábrica junto a la pequeña Adela. Así, las hermanas dejan atrás sus diferencias y mantienen vivo el legado de doña Inés en Las hijas de la criada.