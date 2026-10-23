Joseba Arguiñano y Lydia Valentín preparan unos deliciosos rollitos de ternera y pimientos

La visita de Lydia Valentín a la cocina de Joseba Arguiñano ha servido para dar a conocer en profundidad cómo es la vida de una campeona olímpica de halterofilia. Ahora bien, más allá de las anécdotas y las exigentes rutinas de la deportista, el programa nos ha dejado con una exquisita receta de rollitos de ternera y pimientos con salsa de mostaza antigua.

Ingredientes (2 p.)

Para los rollitos

2 pimientos morrones rojos

200 g de carne picada de ternera

1 cebolleta

1 diente de ajo

1 cucharada de tomate concentrado

aceite de oliva virgen extra

sal

1 cucharadita de pimentón dulce

perejil

Para la salsa de mostaza

1 cebolleta

1 diente de ajo

75 ml de vino blanco

5 g de harina refinada de maíz

125 ml de caldo de verduras

10 g de mostaza a la antigua

1 cucharada de mostaza de Dijon

aceite de oliva virgen extra

perejil picado

Elaboración

Lava los pimientos y ponlos en una fuente de horno con sal y un chorro de aceite de oliva. Hornéalos (con el horno precalentado) a 190ºC durante 30 minutos.

Mientras se asan los pimientos, prepara la farsa. Para ello, calienta 2-3 cucharadas de aceite en una sartén, pela y pica finamente la cebolleta y el ajo, sazona y póchalos durante 10-12 minutos.

Pon la carne en un bol. Añade el tomate concentrado, el pimentón y una pizca de sal. Incorpora la cebolla y el ajo pochados y mezcla bien. Deja reposar.

Retira los pimientos del horno y pélalos. Después, corta cada pimiento en 4 tiras. Para hacer los rollitos (4), pon un montoncito de farsa sobre una tira de pimiento, envuélvelo y cúbrelo con otra tira de pimiento, haciendo un paquetito. Repite la operación con el resto de rollitos. Colócalos en una bandeja de horno pincelada con aceite. Condiméntalos con aceite y sal y hornéalos a 160ºC durante 15 minutos.

Para la salsa de mostaza, calienta 2-3 cucharadas de aceite en un cazo. Pica finamente la cebolleta y el ajo y deja que se pochen (5-6 minutos). Añade la harina de maíz refinada, la mostaza de Dijon, el vino y el caldo. Deja cocinar la salsa durante 15 minutos aproximadamente. Al final, agrega la mostaza a la antigua y perejil picado al gusto.

Sirve dos rollitos por persona y acompaña con la salsa de mostaza. Decora con perejil.

Consejo

Si quieres, puedes sellar los rollitos a fuego fuerte en la sartén antes de hornearlos. De esta manera, se crea una costra exterior que actúa como un "escudo", reteniendo los jugos naturales de la ternera dentro del rollito durante el horneado.