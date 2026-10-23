Iván estrena su marcador a lo grande: 800 euros y la ovación del público

Después de que Aitana cayera en la Quiebra, Iván ha tomado el relevo para tratar de estrenar su marcador en el programa. Un objetivo que, para cuando ha finalizado la prueba, puede presumir de haber superado con creces. Ahora bien, en primera instancia, esto no parecía que fuera a cumplirse.

Y es que Iván ha perdido el turno y ha dado paso a Eva. Después de errar en la consonante pedida, ha optado por no utilizar el Supercomodín y devolver la tirada a Aitana. Quien, a su vez, erraba al pedir la L en el panel.

Así, Iván recuperaba los mandos y, esta vez, no iba a dejar pasar la oportunidad. Ha caído en la casilla de los 150€ y, tras pedir una letra repetida seis veces, el concursante ha llegado a los 900€. Ya con las vocales pertinentes y una tirada extra, Iván se ha plantado con 800€ para resolver el panel y celebrar la ola junto al público.

¿Te has perdido el panel? ¡Dale play al vídeo de arriba!