Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Mejores momentos | 23 de octubre

Iván estrena su marcador a lo grande: 800 euros y la ovación del público

Iván ha tenido que sufrir para estrenar su marcador; sin embargo, la espera bien ha merecido la pena cuando se llevaba 800€ directamente al bolsillo.

Iván estrena su marcador a lo grande: 800 euros y la ovación del público

Iván estrena su marcador a lo grande: 800 euros y la ovación del público

Publicidad

Borja Tamayo
Publicado:

Después de que Aitana cayera en la Quiebra, Iván ha tomado el relevo para tratar de estrenar su marcador en el programa. Un objetivo que, para cuando ha finalizado la prueba, puede presumir de haber superado con creces. Ahora bien, en primera instancia, esto no parecía que fuera a cumplirse.

Y es que Iván ha perdido el turno y ha dado paso a Eva. Después de errar en la consonante pedida, ha optado por no utilizar el Supercomodín y devolver la tirada a Aitana. Quien, a su vez, erraba al pedir la L en el panel.

Así, Iván recuperaba los mandos y, esta vez, no iba a dejar pasar la oportunidad. Ha caído en la casilla de los 150€ y, tras pedir una letra repetida seis veces, el concursante ha llegado a los 900€. Ya con las vocales pertinentes y una tirada extra, Iván se ha plantado con 800€ para resolver el panel y celebrar la ola junto al público.

¿Te has perdido el panel? ¡Dale play al vídeo de arriba!

Antena 3 » Programas » La ruleta de la suerte

Publicidad

Programas

La Voz 2026, en directo: comienzan las últimas Audiciones a ciegas de la temporada

La Voz 2026, en directo: comienzan las últimas Audiciones a ciegas de la temporada

Ahorro jóvenes

El nihilismo financiero de los jóvenes: más viajes, más gastos pero nada para acceder a una vivienda

Eva remonta en el Panel con Bote y consigue colarse en la Gran

Eva remonta en el Panel con Bote y consigue colarse en la Gran Final gracias a una consola

Chema Gil Garre
Crisis de Ceuta

Chema Gil Garre, sobre la investigación de la jueza Tardón en Ceuta: "En esa malla van a caer todos, no solo políticos"

ATRESMEDIA se alza con el prestigioso oro en los Muse Awards por la promoción de La Voz Kids
atresmedia

La Voz Kids gana el oro en los Muse Awards por su espectacular campaña de promoción

La contrarreloj de Aitana: descubre el panel en el último momento y se lleva 1.050 euros
Mejores momentos | 23 de octubre

La contrarreloj de Aitana: descubre el panel en el último momento y se lleva 1.050 euros

Aitana estaba teniendo dificultades para averiguar qué escondía la pantalla de Brian. Sin embargo, en el tiempo de descuento, ha descubierto la información que se le escapaba para alcanzar los 1.050€.

David de Jorge
A partir de las 17:00

David de Jorge, conocido como Robin Food, visita esta tarde en plató de Y ahora Sonsoles

El cocinero David de Jorge repasa su trayectoria profesional y nos cuenta cómo surgió Robin Food y su labor de querer acercar la comida de los ricos a los que menos tienen.

Iván estrena su marcador a lo grande: 800 euros y la ovación del público

Iván estrena su marcador a lo grande: 800 euros y la ovación del público

El truco de Joseba Arguiñano para quitar la piel y las pepitas a los pimientos asados

El truco de Joseba Arguiñano para quitar la piel y las pepitas a los pimientos asados: “Muy sencillo”

Joseba Arguiñano y Lydia Valentín preparan unos deliciosos rollitos de ternera y pimientos

Joseba Arguiñano y Lydia Valentín preparan unos deliciosos rollitos de ternera y pimientos

Publicidad