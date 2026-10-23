El truco de Karlos Arguiñano para conseguir unas pechugas de pollo al cava mucho más jugosas

Una receta de toda la vida ha conquistado a Karlos Arguiñano. El chef ha preparado en su Cocina abierta, unas deliciosas pechugas de pollo al cava siguiendo la propuesta de Deva, una espectadora que ha compartido el plato de su bisabuela.

El secreto está en dejar las pechugas sumergidas en leche durante una hora antes de cocinarlas. Este sencillo paso permite ablandar las fibras musculares y conseguir una carne mucho más jugosa. Después, Arguiñano las acompaña con una salsa de cava, nata y cebolla, además de unos champiñones salteados con vino blanco. Una combinación perfecta para disfrutar en casa.