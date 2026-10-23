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COCINA ABIERTA DE KARLOS ARGUIÑANO
El truco de Karlos Arguiñano para conseguir unas pechugas de pollo al cava mucho más jugosas
El cocinero recupera una receta familiar enviada por una espectadora de Cocina abierta de Karlos Arguiñano y revela el sencillo secreto para evitar que la carne quede seca.
Una receta de toda la vida ha conquistado a Karlos Arguiñano. El chef ha preparado en su Cocina abierta, unas deliciosas pechugas de pollo al cava siguiendo la propuesta de Deva, una espectadora que ha compartido el plato de su bisabuela.
El secreto está en dejar las pechugas sumergidas en leche durante una hora antes de cocinarlas. Este sencillo paso permite ablandar las fibras musculares y conseguir una carne mucho más jugosa. Después, Arguiñano las acompaña con una salsa de cava, nata y cebolla, además de unos champiñones salteados con vino blanco. Una combinación perfecta para disfrutar en casa.