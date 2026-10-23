La Voz Kids gana el oro en los Muse Awards por su espectacular campaña de promoción

Atresmedia, el grupo de televisión líder en España, refuerza su posición como referente en la industria audiovisual con el reconocimiento obtenido por la campaña de promoción de La Voz Kids en los prestigiosos MUSE Creative Awards 2026. La pieza ha sido distinguida con un MUSE Gold Award en la categoría Video - Entertainment, uno de los galardones internacionales que reconocen la excelencia y la innovación en los ámbitos de la creatividad, el diseño y la comunicación.

Los MUSE Creative Awards, organizados por la International Awards Associate (IAA), premian anualmente los trabajos más destacados dentro de la publicidad, el diseño y los contenidos digitales. Una idea desarrollada por el Departamento de Promociones de Atresmedia y protagonizada por los cuatro coaches de aquella edición, Lola Índigo, Manuel Turizo, David Bisbal y Edurne. La pieza desarrolla un potente universo de animación en el que los coaches se transforman en personajes de ficción, manteniendo sus rasgos y su esencia reconocible.

El proyecto requirió varios meses de trabajo para definir la estética y encontrar la fórmula de animación más adecuada para contar la historia. En concreto, la fase de desarrollo de la animación se prolongó durante tres meses y permitió construir una propuesta visual diferencial, concebida para trasladar la energía, la emoción y el carácter familiar del formato.

Este nuevo reconocimiento internacional pone en valor la apuesta de Atresmedia por la creatividad, la innovación y la calidad en la promoción de sus contenidos, y se suma a la trayectoria de reconocimientos obtenidos por las campañas y proyectos de imagen del Grupo en los principales certámenes internacionales del sector.

Sobre los MUSE Awards

Los MUSE Creative Awards son uno de los certámenes internacionales más destacados en el ámbito de la creatividad, la publicidad, el diseño y la comunicación audiovisual. Cada año reconocen los trabajos más innovadores e influyentes desarrollados por marcas, agencias, empresas y profesionales de todo el mundo, valorando especialmente la originalidad, la calidad de la ejecución y el impacto de cada propuesta.

Organizados por la International Awards Associate (IAA), entidad dedicada a promover la excelencia profesional a través de distintos programas internacionales de premios, los MUSE Creative Awards distinguen proyectos en categorías como vídeo, entretenimiento, publicidad, branding, contenidos digitales, redes sociales y experiencias inmersivas. Sus candidaturas son evaluadas por un jurado internacional formado por profesionales de referencia en ámbitos como la creatividad, el marketing, el diseño y la comunicación