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Mejores momentos | 23 de octubre

Eva remonta en el Panel con Bote y consigue colarse en la Gran Final gracias a una consola

El Panel con Bote puede cambiar la clasificación de los concursantes en un abrir y cerrar de ojos; tal y como han podido comprobar Iván y Aitana cuando Eva se colaba en la Gran Final.

Eva remonta en el Panel con Bote y consigue colarse en la Gran

Eva remonta en el Panel con Bote y consigue colarse en la Gran Final gracias a una consola

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Borja Tamayo
Publicado:

El Panel con Bote parte de un premio de 1.000€ que va en aumento conforme los concursantes van sumando dinero a sus marcadores. Por eso, hasta esta prueba, jamás se puede dar por sentado quién va a llegar a la Gran Final: una realidad que Eva ha dejado bien clara.

Y es que, sin ir a la cabeza de la clasificación, la concursante ha logrado recoger el turno de las manos de Iván tras comprar una letra que ya había sido comprada. A pesar de sus tiradas estratégicas, Eva no lograba alcanzar la codiciada casilla dorada; ahora bien, la concursante tenía un as bajo la manga.

Con los 350€ de su marcador no podía entrar en la Gran Final y por eso ha tratado de llegar al Bote. No lo ha conseguido; pero sí ha atinado al Gran Premio. De este modo, ha recogido la parte que le faltaba de una consola valorada en 1.000€, lo cual le ha dado el pase directo a la última prueba del programa.

¿Quieres ver este emocionante panel? Puedes hacerlo dando play al vídeo de arriba.

Antena 3 » Programas » La ruleta de la suerte

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