El truco de Joseba Arguiñano para quitar la piel y las pepitas a los pimientos asados: “Muy sencillo”

Lydia Valentín, campeona olímpica de halterofilia, ha visitado la cocina de Joseba Arguiñano para preparar unos exquisitos rollitos de ternera y pimientos. La deportista, fruto del alto nivel al que ha competido toda su vida, no es una gran experta en cocina. Por suerte, Joseba siempre está dispuesto a compartir sus mejores trucos.

Cuando Valentín tenía por delante la labor de pelar los pimientos recién asados, así como quitar todas las pepitas que tantos quebraderos de cabeza suelen dar, el chef ha entrado en escena para echarle un cable. Porque, en estas cosas, bien sabido es que más vale maña que fuerza.

Arguiñano ha tomado uno de los pimientos, ha pasado un cuchillo levemente por la piel y, en el acto, ha salido por completo. Con las pepitas, solo ha tenido que deslizar los dedos por el pimiento para quitarlas al completo. Un truco que, como la propia Lydia ha señalado, resulta “muy sencillo”.

Puedes ver el vídeo de arriba para descubrir cómo lo ha hecho con todo lujo de detalles.