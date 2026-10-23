Chema Gil Garre, sobre la investigación de la jueza Tardón en Ceuta: "En esa malla van a caer todos, no solo políticos"

Este viernes nos despertábamos con el titular de 'Artículo 14', que hacía público que un buque militar marroquí arrojó a migrantes al agua durante la entrada masiva a la ciudad autónoma de Ceuta.

La noticia ha dado que hablar en la mesa de 'Espejo Público', aunque también se ha querido recurrir a un experto para analizarla. El analista en seguridad Chema Gil Garre hablaba ante nuestros micrófonos y Susanna Griso le preguntaba si estábamos ante "la cara más inhumana de Marruecos". En este contexto, también le planteaba que "poco le han importado los fallecidos durante la entrada masiva".

"En Marruecos se ha valorado el gesto de respeto del rey"

Al abordar la cuestión de los fallecidos, Gil Garre señalaba que desde Rabat se ha tratado de "acallar" lo sucedido, pero que en Marruecos ha sido "abrasivo" ver la respuesta de su propio país. "Se ha valorado el gesto de respeto del rey hacia esas víctimas", explicaba, al tiempo que diferenciaba la percepción de la población marroquí de la imagen que transmiten las autoridades.

En cuanto a la información publicada por 'Artículo 14', no mostraba dudas sobre su veracidad y atribuía a sus firmantes una "máxima calidad informativa". "Son personas muy serias y han hecho un trabajo excepcional", añadía.

Entre los elogios a los periodistas, también mencionaba a la jueza Tardón, que instruye la investigación sobre la entrada masiva en Ceuta. "Está haciendo una aparición en malla y en esa malla van a caer todos los que tengan responsabilidades y seguramente no sean solo políticos", afirmaba. A continuación, apuntaba a posibles responsabilidades en distintos escalones de los servicios de inteligencia y del "Gobierno desastroso".

Asimismo, al hilo de la noticia consideraba que había indicios de que se produjeron numerosos saltos al agua. Según explicaba, algunos migrantes se lanzaron al mar al ver a Salvamento Marítimo (SASEMAR) en la zona, porque "saben lo que les puede esperar en Marruecos".

"No se puede dejar de hablar de Ceuta"

Para Gil Garre, otra evidencia es "la bajada de acción" que, según sostiene, se registra durante periodos de entre 15 y 20 horas muy concretas. Aseguraba que la propia Guardia Civil lo ha puesto de manifiesto de forma reiterada en los informes que se han hecho públicos. Además, señalaba que estos episodios se produjeron tanto en tierra como en el mar.

"No se puede dejar de hablar de Ceuta", manifestaba el analista, que calificaba de "inexcusable" que el Gobierno "no diga nada" al respecto y criticaba que solo haya habido "autocríticas muy limitadas".

El experto insistía en que la presión por parte del país vecino ya había quedado de manifiesto a través de numerosos medios de comunicación. Además, aseguraba que, durante los días posteriores a la entrada masiva, Marruecos aprovechó "acciones no hostiles muy cercanas a los límites".

Gil Garre defendía la necesidad de seguir hablando de la ciudad autónoma, al considerar que estos episodios continúan produciéndose. Entre los más recientes, mencionaba el desmantelamiento, este jueves, de un piso patera en el que se escondían 74 migrantes.

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