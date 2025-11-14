Antena 3 LogoAntena3
Esta tarde en Y ahora Sonsoles, recibimos a David Bustamante, el cantante que conquista al público como el primer día

Tras 23 años de carrera, David Bustamante triunfa como si no hubiera pasado el tiempo. Hoy, el cantante nos cuenta todos los detalles de su último tour y repasamos su historia.

David Bustamante

Corría el año 2001 cuando un joven David Bustamante sorprendía con su voz a todo el país. Su paso por Operación Triunfo le empujó a la fama y pasó de ser un albañil de San Vicente de la Barquera a una auténtica estrella.

Desde entonces, Bustamante no ha parado. Tras 23 años de éxitos, continúa robando el corazón a sus fans con su talento y su espontaneidad.

Hoy, David Bustamante visita el plató de Y ahora Sonsoles para repasar toda una vida sobre los escenarios. ¡No te pierdas su entrevista, a partir de las 17:00h en Antena 3!

