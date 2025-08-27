ENTREVISTA
Esta tarde en YAS Verano, recibimos la visita de Charo y Lola Reina para celebrar el centenario del nacimiento de su tía Juanita
Un siglo de copla, arte y leyenda. Hoy se cumplen 100 años del nacimiento de Juanita Reina, la voz que marcó una época. Sus sobrinas la recuerdan, por primera vez juntas en televisión. ¡No te pierdas su entrevista a partir de las 17:00!
Se cumplen cien años del nacimiento de Juanita Reina, icono de la copla y del cine español. Con su voz poderosa y su elegancia, llenó de color la España en blanco y negro y se convirtió en una auténtica reina del espectáculo.
Su legado artístico sigue vivo un siglo después, con canciones que forman parte de la memoria colectiva de varias generaciones como Y sin embargo te quiero o La Lola se va a los puertos.
Y esta tarde, en YAS Verano, rendimos homenaje a la artista con una entrevista muy especial: por primera vez, sus sobrinas Charo y Lola se sientan juntas en un plató para recordar a la gran Juanita Reina. ¡No te lo pierdas, a partir de las 17:00 en Antena 3!
