Esta tarde en YAS Verano, recibimos la visita de Charo y Lola Reina para celebrar el centenario del nacimiento de su tía Juanita

Se cumplen cien años del nacimiento de Juanita Reina, icono de la copla y del cine español. Con su voz poderosa y su elegancia, llenó de color la España en blanco y negro y se convirtió en una auténtica reina del espectáculo.

Su legado artístico sigue vivo un siglo después, con canciones que forman parte de la memoria colectiva de varias generaciones como Y sin embargo te quiero o La Lola se va a los puertos.

Y esta tarde, en YAS Verano, rendimos homenaje a la artista con una entrevista muy especial: por primera vez, sus sobrinas Charo y Lola se sientan juntas en un plató para recordar a la gran Juanita Reina. ¡No te lo pierdas, a partir de las 17:00 en Antena 3!