Esta tarde en YAS Verano, recibimos la visita de Charo y Lola Reina para celebrar el centenario del nacimiento de su tía Juanita

Un siglo de copla, arte y leyenda. Hoy se cumplen 100 años del nacimiento de Juanita Reina, la voz que marcó una época. Sus sobrinas la recuerdan, por primera vez juntas en televisión. ¡No te pierdas su entrevista a partir de las 17:00!

Marta Requejo
Se cumplen cien años del nacimiento de Juanita Reina, icono de la copla y del cine español. Con su voz poderosa y su elegancia, llenó de color la España en blanco y negro y se convirtió en una auténtica reina del espectáculo.

Su legado artístico sigue vivo un siglo después, con canciones que forman parte de la memoria colectiva de varias generaciones como Y sin embargo te quiero o La Lola se va a los puertos.

Y esta tarde, en YAS Verano, rendimos homenaje a la artista con una entrevista muy especial: por primera vez, sus sobrinas Charo y Lola se sientan juntas en un plató para recordar a la gran Juanita Reina. ¡No te lo pierdas, a partir de las 17:00 en Antena 3!

Vecina del distrito de Latina

Vecinos del distrito de Latina denuncian las juergas que se montan alrededor de una tienda que cierra a las 3.00 am: "La policía viene y es una inactividad absoluta"

El ataque de risa de Jorge Fernández ante los dilemas de Jairo: “Me encanta este tío”

¡Qué entusiasmo! Jairo sabe a la perfección cual es la letra oculta del supercomodín
MEJORES MOMENTOS | 27 DE AGOSTO

El Hormiguero regresa a lo grande: con Bertín Osborne, Sergio Ramos, Joaquín y Susana, Pérez Reverte y Ester Expósito
Semana del 1 de septiembre

El pésimo arranque de los concursantes de La ruleta en la prueba rápida
MEJORES MOMENTOS | 27 DE AGOSTO

El propio Jorge Fernández se mostraba impaciente al ver que los concursantes no eran capaces de acertar el panel y los segundos seguían corriendo.

Gema López
CORAZÓN

Gema López, sobre la ruptura de Kiko Rivera e Irene Rosales: "Desde hace dos meses su convivencia ha sido insoportable"

La presentadora de Más Espejo desvela en el programa la información que maneja en exclusiva: "Pese a que Kiko anunció su recuperación, ha tenido muchos altibajos".

Manzanas a la crema

Un postre elegante con ingredientes básicos, de Arguiñano: manzanas a la crema

Jóvenes con grandes expedientes

¿Se valora lo suficiente el talento en España? Hablamos con los mejores expedientes, miembros de la Facultad Invisible

Noemi Navarro

La influencer Noemi Navarro denuncia que no respetaron la prioridad de su hijo con autismo para subir a un avión: "No estoy pidiendo un privilegio, es un derecho"

