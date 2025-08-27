El ataque de risa de Jorge Fernández ante los dilemas de Jairo: “Me encanta este tío”

Jairo ha arriesgado muchísimo en este panel teniendo muchas dudas y todos los presentes en el plató han pasado mucho miedo. Al concursante del atril amarillo le ha ido muy bien y Jorge Fernández ha comentado: “Llega a ser la mala y tu mujer te mata al llegar a casa macho.”

Jairo ha demostrado su valentía durante todo el programa arriesgándose y diciendo: “¡Yo he venido a jugar!”. Además, su reacción al ver que iba a ganar 2.100 euros ha sido desternillante para todos.

Incluso Jorge no podía parar de reír. ¡Enhorabuena Jairo!