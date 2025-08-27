MEJORES MOMENTOS | 27 DE AGOSTO
¡Qué entusiasmo! Jairo sabe a la perfección cual es la letra oculta del supercomodín
El concursante ha ido a por la letra oculta con todas sus ganas, como le ha comentado a Jorge Fernández: “¡He venido a jugar!”
Jairo, el concursante del atril amarillo, tenía mucho dinero, pero ha descubierto que aún no había aparecido la letra del supercomodín. Con mucha valentía, ha buscado y acertado la letra oculta.
Lo más gracioso, ha sido cuando Jairo ha dicho muy seguro “la F tiene que ser”. El concursante del atril amarillo es muy gracioso y nos ha dejado momentazos tras su paso por el programa.
¡Revive este momentazo en el vídeo de arriba!
