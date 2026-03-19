A partir de las 17:00
Esta tarde, el plató de Y ahora Sonsoles recibe la visita de Ana Torroja
La cantante presenta su séptimo álbum en solitario y el más personal, en el que expresa sus dudas sobre continuar o no en el mundo de la música. Hoy, nos cuenta cómo le ha afectado la sombra de Mecano y cómo afronta esta nueva etapa.
Publicidad
Ana Torroja será conocida por muchos como la vocalista de Mecano, el grupo que marcó a toda una generación. Sin embargo, fue a finales de los años 90 y tras un éxito arrollador, cuando decidió recorrer su camino sola.
Hoy, Ana Torroja continúa sumando éxitos y presenta 'Se ha acabado el show', su álbum más personal. En él, expresa las dudas que le surgieron sobre su carrera, sus miedos y su búsqueda de ilusión para continuar desprendida de la etiqueta que tantos años la ha acompañado.
Más Noticias
- Beatriz Trapote recuerda cómo comenzó su relación con Víctor Janeiro: "Fue un reto y lo gané"
- Beatriz Trapote confiesa cómo recibió el diagnóstico de que su hijo era autista: "Al principio pasas por un duelo"
- Juan Antonio, amigo de Carlos Cánovas: "Iba a dejar a Silvia Tortosa, pero cuando le detectaron cáncer, decidió quedarse"
La cantante que conocimos con Mecano hoy es mucho más que eso. Ana Torroja siempre será 'Hijo de la luna' o 'Cruz de navajas', pero lucha por seguir sumando éxitos y que la música nunca deje de acompañarla. ¡No te pierdas su entrevista, a partir de las 17:00 horas en Antena 3!
Publicidad