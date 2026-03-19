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Esta tarde, el plató de Y ahora Sonsoles recibe la visita de Ana Torroja

La cantante presenta su séptimo álbum en solitario y el más personal, en el que expresa sus dudas sobre continuar o no en el mundo de la música. Hoy, nos cuenta cómo le ha afectado la sombra de Mecano y cómo afronta esta nueva etapa.

Ana Torroja

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Ana Torroja será conocida por muchos como la vocalista de Mecano, el grupo que marcó a toda una generación. Sin embargo, fue a finales de los años 90 y tras un éxito arrollador, cuando decidió recorrer su camino sola.

Hoy, Ana Torroja continúa sumando éxitos y presenta 'Se ha acabado el show', su álbum más personal. En él, expresa las dudas que le surgieron sobre su carrera, sus miedos y su búsqueda de ilusión para continuar desprendida de la etiqueta que tantos años la ha acompañado.

La cantante que conocimos con Mecano hoy es mucho más que eso. Ana Torroja siempre será 'Hijo de la luna' o 'Cruz de navajas', pero lucha por seguir sumando éxitos y que la música nunca deje de acompañarla. ¡No te pierdas su entrevista, a partir de las 17:00 horas en Antena 3!

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