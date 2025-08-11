ENTREVISTA
Esta tarde en YAS Verano, recibimos la visita del presentador de radio y televisión Agustín Bravo
Si hay algo por lo que conocemos a Agustín Bravo es por su voz. El periodista es un hombre de radio que también ha triunfado en televisión, ha actuado en el teatro e incluso ha hecho de modelo. ¡No te pierdas su entrevista a partir de las 17:00!
Agustín Bravo debuta en 1989 de la mano de Jesús Hermida en el programa Por la mañana, de TVE. Y a partir de ahí no ha parado: ha hecho radio, televisión, actuación y hasta sus pinitos como modelo.
Ahora su vida se centra en la actuación y comparte cartel con Andoni Ferreño en el teatro Bellas Artes de Madrid.
Hoy repasamos toda su carrera en los medios de comunicación de nuestro país. ¡No te lo pierdas, a partir de las 17:00 en Antena 3!
