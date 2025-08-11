MEJORES MOMENTOS | 11 DE AGOSTO
¡Qué alegría! Lola resuelve el panel final en el último momento y se lleva casi 6.000 euros
La concursante no veía para nada la respuesta correcta a la gran final y lo ha conseguido en el último segundo.
El panel final decía: “Tres del mar: capitán, contramaestre y timonel”. Y Lola, la concursante que ha llegado a la final, ha pasado de no saber ninguna de las tres palabras a saberlas de repente.
Algo parecido le ha ocurrido en el Panel con Bote, cuando al caer en el gajo dorado pensaba que no se iba a saber el panel.
Lola se ha llevado un total de 5.900 eurazos, con bote incluido, al venir a La ruleta de la suerte. Esperamos que disfrute mucho de su dinero.
