¡Qué alegría! Lola resuelve el panel final en el último momento y se lleva casi 6.000 euros

El panel final decía: “Tres del mar: capitán, contramaestre y timonel”. Y Lola, la concursante que ha llegado a la final, ha pasado de no saber ninguna de las tres palabras a saberlas de repente.

Algo parecido le ha ocurrido en el Panel con Bote, cuando al caer en el gajo dorado pensaba que no se iba a saber el panel.

Lola se ha llevado un total de 5.900 eurazos, con bote incluido, al venir a La ruleta de la suerte. Esperamos que disfrute mucho de su dinero.

¡No te pierdas este momentazo, pincha en el vídeo de arriba!