Antonio Maíllo, tras los mensajes de odio en redes sociales por el incendio de la Mezquita de Córdoba: "¿Deberíamos dar voz a estas barbaridades?"

Antonio Maíllo, coordinador general de Izquierda Unida, analiza en Espejo Público los motivos del creciente volumen de mensajes de odio contra la comunidad musulmana en redes sociales. Los mensajes se producen después del incendio del pasado viernes que afectó a una parte de la Mezquita de Córdoba.

Javier Jiménez
El pasado viernes, alrededor de las 21:15 horas, se declaraba un incendio en una de las capillas de la Mezquita Catedral de Córdoba. Las primeras hipótesis apuntan a un cortocircuito en una barredora que se almacenaba en este espacio. Como consecuencia de las llamas, tres capillas resultaron dañadas. A partir de ese momento, las redes sociales comenzaron a recibir multitud de mensajes contra la comunidad musulmana.

"No deberíamos funcionar como altavoz de estos mensajes de odio"

Antonio Maíllo cuestiona en Espejo Público si denunciar estos mensajes en los medios de comunicación tradicionales es una vía útil para acabar con ellos. "¿Deberíamos dar voz a estas barbaridades que la gente escribe en redes sociales?", concluye. Según el coordinador general de Izquierda Unida, denunciarlos públicamente podría tener el efecto contrario: "Ellos ven que sus barbaridades tienen recorrido y consiguen el efecto que buscaban".

Sobre el origen del incendio: "Fue un accidente pero con una negligencia evidente"

Las hipótesis apuntan a una barredora como consecuencia del incendio. Esta barredora estaba siendo almacenada en una de las capillas de la Mezquita. Para Maíllo, almacenar artilugios como este junto a otros elementos inflamables en estas capillas es una "negligencia evidente". "No es normal que se utilice una de esas capillas como almacén. Debería ponerse un almacén anexo al monumento y tratarlo de forma responsable", sentencia Maíllo. Sobre las explicaciones que ofreció al día siguiente el deán de la Catedral, Joaquín Alberto Nieva, el coordinador general de IU explica "que rozan la mentira" y que "justifican la necesidad de que se revierta la gestión y vuelva a formarte parte de la gestión del Estado".

El actual contexto político y las ideas de la ultraderecha como caldo de cultivo del aumento de los mensajes de odio

Antonio Maíllo ha respondido también de forma tajante a las preguntas de Lorena sobre el aumento de los incidentes donde las redes sociales se llenan de mensajes de odio. El coordinador de IU ha explicado que los actos de Torrepacheco o el veto de PP y VOX a los actos religiosos en Jumilla son consecuencia de este caldo de cultivo alimentado por mensajes ultras del sector de la ultraderecha. Por último, ha criticado que el Partido Popular se deje arrastrar por la ideología de los de Abascal y celebra la impugnación del Gobierno al veto de PP y VOX en Jumilla.

