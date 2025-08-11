Publicidad
Para 4 personas
Karlos Arguiñano elabora un postre excelente: piña rellena
Este plato es muy rápido de hacer y les encantará a tus invitados.
Arguiñano ha preparado este postre tropical de piña rellena en un abrir y cerrar de ojos. Incluso el chef ha comentado: "Fijaos qué espectáculo de postre hemos hecho en un voleo".
La piña rellena es un postre ligero y refrescante que combina la dulzura de la piña con una crema muy sabrosa. Karlos Arguiñano nos muestra cómo preparar esta receta de manera sencilla y elegante, ideal para impresionar a tus invitados o disfrutar en familia.