Receta exprés de piña rellena, de Arguiñano: "Fijaros qué espectáculo de postre hemos hecho en un boleo"

Para 4 personas

Karlos Arguiñano elabora un postre excelente: piña rellena

Este plato es muy rápido de hacer y les encantará a tus invitados.

Arguiñano ha preparado este postre tropical de piña rellena en un abrir y cerrar de ojos. Incluso el chef ha comentado: "Fijaos qué espectáculo de postre hemos hecho en un voleo".

La piña rellena es un postre ligero y refrescante que combina la dulzura de la piña con una crema muy sabrosa. Karlos Arguiñano nos muestra cómo preparar esta receta de manera sencilla y elegante, ideal para impresionar a tus invitados o disfrutar en familia.

