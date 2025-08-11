Antena 3 LogoAntena3
Lola se corona como finalista de La ruleta al caer en el gajo dorado con más de 1.000 euros

La concursante del atril azul pensaba que no sabía la respuesta correcta al panel, pero finalmente lo ha intentado ¡y lo ha conseguido!

Lola se corona como finalista de La ruleta al caer en el gajo dorado con más de 1.000 euros

Arancha Mela
Publicado:

Lola no confiaba para nada en ganar el bote. Primero porque pensaba que iba a caer en el gajo de pierde turno y después, porque pensaba que no se sabía el panel.

Finalmente, ha llegado al gajo del bote y rápidamente ha dicho la respuesta. Desde luego, es un gustazo llevarse tanto dinero en una tirada. El bote tenía 1.075 eurazos y no suele ser nada fácil llevárselos.

¡Enhorabuena Lola por el bote! ¡Revive este momentazo en el vídeo de arriba!

