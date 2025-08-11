Antena 3 LogoAntena3
¡Anécdota! Jorge Fernández cuenta su experiencia con los poemas de José de Espronceda

El presentador ha comentado que le hacían aprenderse muchos de estos poemas de memoria, como a muchos otros españoles.

Arancha Mela
Publicado:

Este panel decía: “No corta el mar, sino vuela un velero bergantín”, refiriéndose al poema ‘Canción del pirata’ de Espronceda y Jorge ha comentado que él se sabía este panel porque lo aprendió en el colegio.

Además, ha preguntado a todos si a ellos les hicieron aprender este poema. Curiosamente, ninguno de ellos se lo sabía, ni siquiera Álvaro, cuya madre es profesora de lengua. Pero, tranquilo Jorge, que muchos niños como tú aprendieron este poema.

Jorge Fernández ha bromeado diciendo: “Me hicieron aprenderme de memoria el poema para presentar este panel”. ¡No te pierdas este momentazo en el vídeo de arriba!

