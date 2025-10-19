El emotivo reencuentro de dos hermanos después de 70 años: "Al principio no lo reconocí"

Setenta años separados no son nada cuando se trata de dos hermanos que se reencuentran. Es lo que le ha ocurrido a Ramón y Basilisa, que después de todo este tiempo, se han fundido en un abrazo como si no hubiera pasado el tiempo.

Ambos se separaron cuando Ramón tuvo que emigrar con 23 años a Brasil y Basilisa se quedó en Galicia. Al principio, se escribían y tenían noticias el uno del otro, pero, con el tiempo y sin la ayuda de las tecnologías, terminaron perdiendo el contacto.

Sin embargo, Ramón volvió a Galicia y comenzó a buscar a su hermana. Este puso un anuncio en el periódico y, cuando Basilisa se enteró, salió a buscare.

"Al principio no le reconocí, pero por los datos que me dieron supe que era él", nos cuenta ella. Ambos pudieron volver a abrazarse como cuando eran jóvenes, dispuestos a recuperar el tiempo perdido. ¡No te pierdas su historia en el vídeo de arriba!