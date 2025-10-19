Emocionante
El emotivo reencuentro de dos hermanos después de 70 años: "Al principio no lo reconocí"
Ramón y Basilisa se separaron hace casi 70 años, cuando él tuvo que emigrar a Brasil y perdieron el contacto. Hoy, han podido fundirse en un emotivo abrazo que pone fin a todos los años que los hermanos han estado buscándose.
Publicidad
Setenta años separados no son nada cuando se trata de dos hermanos que se reencuentran. Es lo que le ha ocurrido a Ramón y Basilisa, que después de todo este tiempo, se han fundido en un abrazo como si no hubiera pasado el tiempo.
Ambos se separaron cuando Ramón tuvo que emigrar con 23 años a Brasil y Basilisa se quedó en Galicia. Al principio, se escribían y tenían noticias el uno del otro, pero, con el tiempo y sin la ayuda de las tecnologías, terminaron perdiendo el contacto.
Sin embargo, Ramón volvió a Galicia y comenzó a buscar a su hermana. Este puso un anuncio en el periódico y, cuando Basilisa se enteró, salió a buscare.
Más Noticias
- La nueva ilusión de Irene Rosales, ¿con posibles relaciones paralelas?: "Ella no estaría con una persona que está con otras"
- Obligado a opositar a los 60 años porque no encuentra trabajo: "No hay otro motivo para el que no me contraten más que la edad"
- Siete años atendiendo pacientes con paraguas por las goteras en el centro de salud: "Hay días que nos caen auténticas cataratas"
"Al principio no le reconocí, pero por los datos que me dieron supe que era él", nos cuenta ella. Ambos pudieron volver a abrazarse como cuando eran jóvenes, dispuestos a recuperar el tiempo perdido. ¡No te pierdas su historia en el vídeo de arriba!
Publicidad