MEJORES MOMENTOS | 18 DE OCTUBRE

¡Más de 28.000 euros suma Ángel tras un panel perfecto!

Ángel ha hecho un panel espectacular. Desde la primera tirada, el concursante ha ido acumulando dinero y acertando en los gajos con muy buenas recompensas.

Ángel, concursante de La ruleta de la suerte noche

Julio Gil López
Publicado:

La ruleta de la suerte noche suele contar con los mejores concursantes. Ángel ha demostrado sus grandes dotes en el programa acumulando una cifra importante de dinero.

Una de las grandes actuaciones de la noche ha sido en el panel que Ángel ha completado entero. Sin ningún fallo, Ángel ha ido sumando dinero a su marcador, en un momento de duda ha seguido el consejo de su compañera. “¡Animadle a que tire!”, le ha incitado Pilar, lo que ha hecho que ganase 3.000 euros más y cerrarse el panel.

Ángel se ha llevado un gran premio, que se ha sumado a lo que tenía en lo acumulado durante el resto del programa.

¡Pincha en el vídeo de arriba para conocer la cantidad total!

