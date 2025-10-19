Antena 3 LogoAntena3
"Hay uno que me tenía paranoica": Tamara Falcó revela en El Hormiguero los consejos más valiosos que le ha dado Isabel Preysler

La colaboradora reveló algunas de las frases de su madre que le han acompañado desde joven.

Tamara Falcó

El Hormiguero
La colaboradora de El Hormiguero, Tamara Falcó, ha compartido con Pablo Motos y los espectadores algunos de los consejos más importantes que le ha dado su madre, Isabel Preysler, aprovechando la próxima visita de la conocida socialité al programa la próxima semana.

Con su habitual naturalidad, Tamara confesó que hay una frase de su madre que la marcó desde joven: “Hay uno que siempre me tenía paranoica: en el momento que salgas de casa, que sepas que siempre te están mirando.”

Con este consejo, Isabel Preysler le recordaba la importancia de mantener la compostura y cuidar su imagen pública, consciente de la atención mediática constante que ha acompañado a su familia durante décadas.

Además, Tamara añadió otro de los consejos más sabios de su madre, uno que asegura tener siempre presente: “No dejes nada por escrito que no quieras leer más tarde.”

Entre risas y complicidad con Pablo Motos, Tamara reflexionó sobre la presión mediática, la prudencia y la educación que su madre siempre le ha transmitido, reconociendo que esos valores le han servido de guía en su vida pública y personal.

