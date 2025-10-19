Desvelan la primera imagen del vestido de novia de Stella del Carmen Banderas para su boda en España

Entre los muros románicos de la Abadía Retuerta, Stella del Carmen Banderas ha protagonizado una de las bodas más esperadas y discretas del año. El enlace de la hija de Antonio Banderas y Melanie Griffith con Alex Gruszynski ha estado marcado por el blindaje que han hecho, del que solo ha salido el actor a contar algunos detalles.

El intérprete malagueño tuvo un bonito gesto con la prensa, brindando con ella y revelando que la boda había sido emotiva.

Según las fotos que se han desvelado de algunos de los invitados, la estética ha sido romántica y natural, propia del ambiente donde se encontraban, una iglesia construida en el siglo XII.

Imagen del altar de la boda de Stella Banderas | Instagram @treylyons

Imagen de la Abadía Retuerta, lugar de la boda de Stella Banderas | Instagram @ashnouri

El secreto mejor guardado es siempre el vestido de novia y Stella se ha encargado de mantenerlo oculto, por el momento. Sin embargo, People ha filtrado la primera imagen y se han podido apreciar los detalles del atuendo.

La novia eligió un vestido en tono marfil, de corte sirena y encaje floral ceñido a su silueta y hombros descubiertos. El escote palabra de honor y las mangas largas y vaporosas conferían al diseño un aire bohemio, que armonizaba con la arquitectura del templo. Los bordados, finos y luminosos, se entrelazaban sobre una base de tul translúcido.

Además, Stella habría optado por un segundo vestido más ligero para la celebración posterior, como se ha visto en stories de sus invitados.

Stella del Carmen Banderas y Alex Gruszynski celebrando su boda | Instagram @ashnouri

Alex Gruszynski con amigos tras su boda con Stella del Carmen | Instagram @forever_150

Eso sí, el diseñador del vestido sigue siendo un misterio.