Avance semanal de Sueños de libertad: Andrés, en estado crítico tras la explosión en la fábrica, ¿sobrevivirá?

La próxima semana en Sueños de libertad....

La fábrica ha explotado por los aires dejando numerosos daños materiales y varios heridos: Andrés,Gabriel y un operario.

Las ambulancias empezarán a llegar y Gabriel parece que empieza a recuperar la consciencia mientras es trasladado al hospital.

Begoña y Gabriel en el capítulo 418 de Sueños de libertad | Manu Fiestas

Sin embargo Andrés está muy grave. Todos estan muy preocupados y los De la Reina temen que el hermano de Marta no despierte, sobre todo, Damián que no podrá soportar la pérdida de otro hijo.

Joaquín y Andrés en el capítulo 418 de Sueños de libertad | Manu Fiestas

Begoña y Damián irán al hospital con Andrés y Gabriel esperando noticias de ambos. La enfermera se sentirá en deuda con Gabriel ya que fue ella quien le pidió, desesperada, que entrase para decirle a Andrés que saliese de allí cuanto antes.

Begoña, además, empezará a sopechar que María podría saber lo que iba a pasar tras su insistencia para evitar que Andrés fuese a la fábrica.

Joaquín, Luis y Tasio, desolados, visitarán la zona: necesitarán mucho dinero para poder arreglar la sala de calderas y asmir todo los desperfectos ocasionados por la exlosión. ¿Descubrián que Gabriel está detrás de todo y que él provocó la explosión?

Joaquín y Luis en el capítulo 418 de Sueños de libertad | Manu Fiestas

¡Se viene semana intensa! ¿Qué pasará?, ¿se salvarán Andrés?

No te pierdas todo lo que va a pasar la próxima semana en Sueños de libertad.