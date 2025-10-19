Antena 3 LogoAntena3
Avance semanal de Sueños de libertad: Andrés, en estado crítico tras la explosión en la fábrica, ¿sobrevivirá?

El joven, inconsciente, se quedará atrapado bajo los escombros tras la fuerte explosión.

La próxima semana en Sueños de libertad....

La fábrica ha explotado por los aires dejando numerosos daños materiales y varios heridos: Andrés,Gabriel y un operario.

Las ambulancias empezarán a llegar y Gabriel parece que empieza a recuperar la consciencia mientras es trasladado al hospital.

Sin embargo Andrés está muy grave. Todos estan muy preocupados y los De la Reina temen que el hermano de Marta no despierte, sobre todo, Damián que no podrá soportar la pérdida de otro hijo.

Begoña y Damián irán al hospital con Andrés y Gabriel esperando noticias de ambos. La enfermera se sentirá en deuda con Gabriel ya que fue ella quien le pidió, desesperada, que entrase para decirle a Andrés que saliese de allí cuanto antes.

Begoña, además, empezará a sopechar que María podría saber lo que iba a pasar tras su insistencia para evitar que Andrés fuese a la fábrica.

Joaquín, Luis y Tasio, desolados, visitarán la zona: necesitarán mucho dinero para poder arreglar la sala de calderas y asmir todo los desperfectos ocasionados por la exlosión. ¿Descubrián que Gabriel está detrás de todo y que él provocó la explosión?

¡Se viene semana intensa! ¿Qué pasará?, ¿se salvarán Andrés?

No te pierdas todo lo que va a pasar la próxima semana en Sueños de libertad.

