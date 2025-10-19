La nueva ilusión de Irene Rosales, ¿con posibles relaciones paralelas?: "Ella no estaría con una persona que está con otras"

Irene Rosales anunciaba el fin de su matrimonio con Kiko Rivera este agosto. Después de 10 años de matrimonio, la pareja se separaba asegurando que mirarían siempre por el bien de sus hijas en común.

Tan solo unos meses más tarde, conocemos que Irene Rosales podría estar de nuevo enamorada. La influencer se ha dejado ver en actitud cariñosa junto a Guillermo, un hombre que ha acaparado todas las miradas.

Así es Guillermo, su nueva ilusión

Guillermo es un empresario sevillano de 40 años dedicado al sector de la jardinería y el césped artificial, un negocio que le llevó a conocer a Irene en 2020, aunque no es hasta hace unos meses que ambos comienzan una relación más cercana.

Separado recientemente y con un hijo adolescente, Guillermo ha llevado siempre un perfil discreto y apartado de los medios. Sin embargo, su relación con Irene Rosales le pone directamente en el foco mediático.

¿Hubo relaciones paralelas?

Según adelantó Lorena Vázquez en nuestro programa, Guillermo habría tenido otras relaciones simultáneas cuando comenzó a salir con Irene. "Hay dos mujeres que se han enterado de que estaban siendo simultaneadas por Guillermo", advirtió.

Tamara Gorro, amiga de Irene Rosales y testigo de esta relación, ha aclarado que esto podría haber ocurrido durante los primeros meses, cuando no estaban saliendo oficialmente. "En el momento en el que se están conociendo, son libres de hacer lo que quieran", señala, "cuando empiezan a ser pareja ya no hay más personas".

Ahora, Tamara Gorro asegura que Irene "está feliz" y que vuelve a brillar como hacía meses que no lo hacía tras su separación con Kiko Rivera. ¡No te pierdas todos los detalles en el vídeo!