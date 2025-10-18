“¿Ser bueno en un deporte o cantar?” Laura Moure lanza la pregunta a los concursantes

Con la resolución de uno de los paneles, Laura Moure ha querido conocer la respuesta de qué escogerían los concursantes entre tener el don de cantar muy bien o de realizar una disciplina deportiva a la perfección. Las elecciones han estado repartidas.

Jorge Fernández, aprovechado la ocasión se ha dirigido a la banda y ha sacado a relucir la capacidad del cantante Joaquín Padilla para hacer bien ambas actividades.

Además, el presentador le ha preguntado a Laura, que ha dudado en qué contestar, ya que ambas cualidades son muy complicadas de conseguir. ¿Quieres saber que ha elegido cada uno? ¡Pincha en el vídeo!