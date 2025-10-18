Antena 3 LogoAntena3
MEJORES MOMENTOS | 18 DE OCTUBRE

“¿Ser bueno en un deporte o cantar?” Laura Moure lanza la pregunta a los concursantes

Un panel ha hecho que la presentadora de La ruleta de la suerte noche curiosee en las preferencias de los concursantes del programa de hoy.

La ruleta de la suerte noche

Julio Gil López
Con la resolución de uno de los paneles, Laura Moure ha querido conocer la respuesta de qué escogerían los concursantes entre tener el don de cantar muy bien o de realizar una disciplina deportiva a la perfección. Las elecciones han estado repartidas.

Jorge Fernández, aprovechado la ocasión se ha dirigido a la banda y ha sacado a relucir la capacidad del cantante Joaquín Padilla para hacer bien ambas actividades.

Además, el presentador le ha preguntado a Laura, que ha dudado en qué contestar, ya que ambas cualidades son muy complicadas de conseguir. ¿Quieres saber que ha elegido cada uno? ¡Pincha en el vídeo!

La ruleta de la suerte noche

