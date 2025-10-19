Antena 3 LogoAntena3
La ruleta de la suerte noche reparte más de 48.000 euros en su estreno

¡Qué forma de ganar dinero divirtiéndose la de nuestros primeros concursante de la segunda edición de la ruleta de la suerte noche!

Jorge Fernández y Pilar, concursante de La ruleta de la suerte noche

La ruleta de la suerte noche ha vuelto de la mano de Jorge Fernández y Laura Moure a la noche de los sábados en Antena 3.

Tres concursantes han llegado para darlo todo, ya sea tirando de La ruleta, bailando al son de la banda, o pasándolo en grande.

Y es que el programa nos ha dejado momentos increíbles, porque no hay nada como sentir la alegría de los concursantes al llevarse tanto dinero en La ruleta de la suerte noche.

La banda ha vuelto renovada y con toda la energía que la caracteriza. Tayra Tailor y Joaquín Padilla han logrado poner en pie a todo el plató al ritmo del mítico tema ‘Yo no te pido la luna’.

Banda de La ruleta de la suerte noche

Pilar, una de nuestras concursantes, ha sorprendido a Jorge Fernández ya al principio del programa con una confesión inédita: “Este cuerpazo hay que mantenerlo”. Y seguro que lo hace de maravilla, porque se lleva a casa un total de 8.650 eurazos.

Pilar, concursante de La ruleta de la suerte noche

Pero el que ha triunfado con creces en el primer programa de La ruleta noche ha sido Ángel, que se lleva a casa nada más y nada menos que 29.575 euros. Una cantidad más que suficiente para cumplir algún que otro sueño.

Ángel, concursante de La ruleta de la suerte noche

La ruleta de la suerte noche ha vuelto a brillar como nunca repartiendo entre los tres concursantes más de 48.000 euros en un solo programa. ¡Enhorabuena!

