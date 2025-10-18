Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Denuncia

Siete años atendiendo pacientes con paraguas por las goteras en el centro de salud: "Hay días que nos caen auténticas cataratas"

Iago, el responsable de un centro de salud de Pontevedra, denuncia que llevan siete años con averías en las tuberías que llegan, incluso, a estropearles los ordenadores. Hoy, continúan sin darles ninguna solución.

Goteras médico

Publicidad

En un centro de salud de Pontevedra, los pacientes acuden a ver al doctor con paraguas. El motivo: las goteras que hay en el techo desde hace siete años y con las que el personal debe lidiar diariamente.

"Nos caen gotas cuando hay suerte, cuando no, nos caen auténticas cataratas", advierte Iago López, el responsable del centro de salud. Este denuncia que llevan desde 2018 pidiendo que arreglen las tuberías.

Según nos cuenta Iago, en lugar de cambiar las tuberías, les ponen losetas encima, que no terminan de solucionar el problema. "Nos da vergüenza atender a la gente así", señala.

El agua ha llegado a estropearles en alguna ocasión los ordenadores y denuncian que no pueden trabajar así. ¿Lograrán que arreglen las tuberías que llevan rotas siete años?

Antena 3» Programas» Y ahora Sonsoles

Publicidad

Programas

Malú canta en La Voz

¿Qué es la copla? Malú lo explica cantando ‘Triniá’ ante un Mika fascinado

Tres razones para no perderte La ruleta de la suerte noche, hoy a las 22:00 horas en Antena 3

Tres razones para no perderte La ruleta de la suerte noche, hoy a las 22:00 horas en Antena 3

Postre fácil, rápido y delicioso de Karlos Arguiñano: tortitas de yogur con fresas

Cuatro postres rápidos de Arguiñano, listos en menos de 20 minutos si no tienes tiempo

Goteras médico
Denuncia

Siete años atendiendo pacientes con paraguas por las goteras en el centro de salud: "Hay días que nos caen auténticas cataratas"

A un paso del cierre: los equipos se perfilan en la penúltima noche de Audiciones de La Voz
Resumen de la gala

A un paso del cierre: los equipos se perfilan en la penúltima noche de Audiciones de La Voz

Malú, coach de La Voz
Avance

Los coaches se la juegan en la última noche de Audiciones a ciegas de La Voz

La fase más emocionante llega a su final. Los coaches apuran sus últimas oportunidades para cerrar sus equipos en una gala decisiva que promete emoción, giros inesperados y actuaciones inolvidables.

Sofía, talent de La Voz
Actuación | Audiciones

Sofía deslumbra con este tema de Adele y convence a uno de los coaches

Su voz potente y elegante cautivó a Pablo López, que fue el único coach en girarse y darle una plaza en su equipo.

La energía de Alejandra no es suficiente para los coaches

“Estamos más exigentes”: la energía de Alejandra no es suficiente para los coaches

La versión más especial de ‘Peter Pan’ llega a La Voz con un timbre diferente

La versión más especial de ‘Peter Pan’ llega a La Voz con un timbre diferente

Malú anima a esta talent tras su Audición en La Voz

“Me encantaría verte en la próxima edición”: Malú anima a esta talent tras su Audición en La Voz

Publicidad