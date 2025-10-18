Siete años atendiendo pacientes con paraguas por las goteras en el centro de salud: "Hay días que nos caen auténticas cataratas"

En un centro de salud de Pontevedra, los pacientes acuden a ver al doctor con paraguas. El motivo: las goteras que hay en el techo desde hace siete años y con las que el personal debe lidiar diariamente.

"Nos caen gotas cuando hay suerte, cuando no, nos caen auténticas cataratas", advierte Iago López, el responsable del centro de salud. Este denuncia que llevan desde 2018 pidiendo que arreglen las tuberías.

Según nos cuenta Iago, en lugar de cambiar las tuberías, les ponen losetas encima, que no terminan de solucionar el problema. "Nos da vergüenza atender a la gente así", señala.

El agua ha llegado a estropearles en alguna ocasión los ordenadores y denuncian que no pueden trabajar así. ¿Lograrán que arreglen las tuberías que llevan rotas siete años?