La dramática situación de Romero, uno de los acampados en Sol: "No llego ni a final ni a principio de mes"

El próximo 29 de noviembre habrá elecciones generales anticipadas. Un anuncio que hacía ayer el presidente del Gobierno Pedro Sánchez tras el rechazo de los dos decretos de vivienda en el Congreso.

La llamada a las urnas llega en uno de los momentos más convulsos de nuestro país. La acampada en Sol continúa como protesta a la crisis de vivienda y se espera que en los próximos días se convoque una huelga general.

Por otro lado, el Gobierno ha propuesto unos decretos de vivienda muy similares a los que se tumbaron el viernes en el Congreso. Unas medidas que podrían aprobarse sin el apoyo de Junts en la Diputación Permanente del Congreso.

"Como parche está bien, pero igual solo dura un mes", afirma Romero, uno de los acampados en la Puerta del Sol, "esto no se termina, esto es el comienzo". Según nos cuenta, esta misma tarde se decidirá hasta cuándo se alarga la acampada, aunque se estima que al menos se extienda hasta la convocatoria de la huelga general.

Romero es uno de los jóvenes que vive ahogado por el alquiler. Vive en Ibiza y paga un alquiler de 1.300 euros más gastos, mientras gana un sueldo de 1.500 euros. "No llego ni a final ni a principio de mes, es imposible vivir así", denuncia.

Como él, cientos de jóvenes se organizan y continúan acampados en el kilómetro 0 de Madrid. ¿Hasta cuándo se alargará la acampada? ¿Cómo ha sentado el anuncio de las elecciones?